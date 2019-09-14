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"Все очень капсулированно": Бородянский отметил низкую мобильность украинцев

"Все очень капсулированно": Бородянский отметил низкую мобильность украинцев
15:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский заявил, что более 70% украинцев не выезжают из своей области.

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над введением индекса идентичности украинцев, того, как люди идентифицируют себя с Украиной.

Об этом рассказал министр Владимир Бородянский во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы ввести индекс идентичности, то есть как люди идентифицируют себя с Украиной, через какие механизмы, через какие инструменты и так далее", - сказал Бородянский.

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Министр отметил, что задача его министерства, в том числе, повысить осведомленность и мобильность населения.

"Один из вызовов, который у нас всех есть, - у нас все очень капсулированно. Если мы посмотрим на наши музеи, наши музеи - это музеи, которые хранят, это не музеи, которые коммуницируют. Если мы посмотрим на мобильность наших людей, больше 70% из них не уезжает из своей области", - рассказал Бородянский.

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В этом контексте он отметил, что нужно сделать так, чтобы люди из одной области стали более осведомленными со своим краем, затем с соседними областями и другими регионами и т.п

"Культурный капитал - это набор тех традиций, поведения, социальных связей. Это - широкое понятие, как мы взаимодействуем друг с другом, что мы думаем о себе, что мы думаем о себе в мире, как мы чувствуем наши общие интересы, может ли украинский ученик объяснить, почему он гордится Украиной. Все это - культурный капитал", - подчеркнул министр.

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Министерство культуры, Форум YES, Владимир Бородянский.
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