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Бородянский запланировал запуск Министерства культуры, молодежи и спорта

Бородянский запланировал запуск Министерства культуры, молодежи и спорта
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство культуры, молодежи и спорта выйдет на функциональный пик только в следующем году.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ведомство полноценно заработает уже с февраля 2020 года.

"На 1 февраля мы планируем выйти полностью функционирующим министерством" - сказал министр в комментарии в субботу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Говоря о приоритетных направлениях, Бородянский назвал информационную безопасность, религию, культурное наследие, временно оккупированные территории и спорт.

Министр также отметил туризм как новое направление в работе министерства.

"Вначале мы должны сформулировать задачу": Министр культуры - о создании русскоязычного телеканала

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в открытии национальных соревнований "Игры Непокоренных".

Ранее Владимир Бородянский, новый министр культуры молодежи и спорта, представил свою команду по развитию гуманитарной политики в Украине. 

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также заявлял о готовности стать донором органов в случае "неспособности жить". 

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Министерство культуры, Форум YES, Молодежи и спорта, Владимир Бородянский.
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