Бородянский запланировал запуск Министерства культуры, молодежи и спорта

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ведомство полноценно заработает уже с февраля 2020 года.
"На 1 февраля мы планируем выйти полностью функционирующим министерством" - сказал министр в комментарии в субботу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
Говоря о приоритетных направлениях, Бородянский назвал информационную безопасность, религию, культурное наследие, временно оккупированные территории и спорт.
Министр также отметил туризм как новое направление в работе министерства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в открытии национальных соревнований "Игры Непокоренных".
Ранее Владимир Бородянский, новый министр культуры молодежи и спорта, представил свою команду по развитию гуманитарной политики в Украине.
Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также заявлял о готовности стать донором органов в случае "неспособности жить".