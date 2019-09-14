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Суббота, 14.09.2019
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Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября

Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
17:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине похолодает. но летнее тепло останется на некоторых территориях.

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, 15 сентября в Украине без осадков, лишь в понедельник днем в северных и западных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

  • Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
  • Львов – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
  • Ивано-Франковск – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
  • Тернополь – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
  • Черновцы – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
  • Хмельницкий – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
  • Луцк – +20...+22, переменная облачность, без осадков
  • Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков
  • Житомир – +21...+23, переменная облачность,небольшие осадки
  • Винница – +22...+23, небольшой дождь
  • Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Николаев – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Херсон – +25...+27, переменная облачность, без осадков
  • Симферополь – +23...+25, переменная облачность, без осадков
  • Кропивницкий – +21...+23, небольшой дождь
  • Черкассы – +23...+25, небольшой дождь
  • Чернигов – +20...+22, переменная облачность, небольшие осадки
  • Сумы – +19...+21, небольшой дождь
  • Полтава – +23...+25, переменная облачность
  • Днепр – +23...+25, переменная облачность
  • Запорожье – +25...+27, переменная облачность
  • Донецк – +22...+24, переменная облачность
  • Луганск – +22...+24, переменная облачность
  • Харьков – +22...+24, небольшой дождь
  • Киев – +19..+21, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 15 сентября

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.

Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября

"Мы все еще в передней зоне, в задней части будет холодно, возьмите что-нибудь теплее", - написала синоптик.

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Киев, Погода, Прогноз погоды, Укргидрометрцентр.
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