Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Согласно прогнозу, 15 сентября в Украине без осадков, лишь в понедельник днем в северных и западных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
- Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
- Львов – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
- Ивано-Франковск – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
- Тернополь – +21...+23, небольшая облачность, без осадков
- Черновцы – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
- Хмельницкий – +22...+24, небольшая облачность, без осадков
- Луцк – +20...+22, переменная облачность, без осадков
- Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков
- Житомир – +21...+23, переменная облачность,небольшие осадки
- Винница – +22...+23, небольшой дождь
- Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Николаев – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Херсон – +25...+27, переменная облачность, без осадков
- Симферополь – +23...+25, переменная облачность, без осадков
- Кропивницкий – +21...+23, небольшой дождь
- Черкассы – +23...+25, небольшой дождь
- Чернигов – +20...+22, переменная облачность, небольшие осадки
- Сумы – +19...+21, небольшой дождь
- Полтава – +23...+25, переменная облачность
- Днепр – +23...+25, переменная облачность
- Запорожье – +25...+27, переменная облачность
- Донецк – +22...+24, переменная облачность
- Луганск – +22...+24, переменная облачность
- Харьков – +22...+24, небольшой дождь
- Киев – +19..+21, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на 15 сентября
В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.
"Мы все еще в передней зоне, в задней части будет холодно, возьмите что-нибудь теплее", - написала синоптик.