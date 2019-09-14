Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября

Новости Украины:В Украине похолодает. но летнее тепло останется на некоторых территориях.

В Украину на выходных придет резкое похолодание. 13 сентября погода еще не так сильно изменится, солнце и теплая воздушная масса порадуют украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, 15 сентября в Украине без осадков, лишь в понедельник днем в северных и западных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Ужгород – +21...+23, небольшая облачность, без осадков

Львов – +21...+23, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +21...+23, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +21...+23, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +22...+24, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Ровно – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Житомир – +21...+23, переменная облачность,небольшие осадки

Винница – +22...+23, небольшой дождь

Одесса – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Николаев – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Херсон – +25...+27, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +21...+23, небольшой дождь

Черкассы – +23...+25, небольшой дождь

Чернигов – +20...+22, переменная облачность, небольшие осадки

Сумы – +19...+21, небольшой дождь

Полтава – +23...+25, переменная облачность

Днепр – +23...+25, переменная облачность

Запорожье – +25...+27, переменная облачность

Донецк – +22...+24, переменная облачность

Луганск – +22...+24, переменная облачность

Харьков – +22...+24, небольшой дождь

Киев – +19..+21, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 15 сентября

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе холодного атмосферного фронта, но при этом порадовала "теплым" прогнозом на завтра.

"Мы все еще в передней зоне, в задней части будет холодно, возьмите что-нибудь теплее", - написала синоптик.