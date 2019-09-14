Спасатели в топе доверия: на кого готовы положиться украинцы

Новости Украины:Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных.

Украинцы начали больше доверять нацгвардейцам, а больше всего готовы положиться на спасателей.

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова относительно уровня доверия украинцев к органам МВД, передает ТСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее из органов системы МВД доверие граждан – 64,2%. Уровень доверия к спасателям повысился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года.

Более половины опрошенных выразили доверие Национальной гвардии Украины – 64%. Уровень доверия к гвардейцам вырос на 14%.

Государственной пограничной службе доверяют 62%. Пограничникам сейчас доверяет на 10% больше граждан.

Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных. Уровень доверия повысился на 13,2%.

Общенациональное исследование провели в период с 6 по 11 сентября 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Ранее опрос "Рейтинга" показал, как украинцы оценивают работу президента, парламента и правительства. С июля рейтинг главы государства вырос в полтора раза.