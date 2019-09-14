Экс-президент Колумбии на форуме YES: Вести свою нацию во время войны легче, чем во время мира

Новости Украины:Экс-президент Колумбии подчеркивает, что для достижения мира нужно быть готовым потерять политический капитал.

Для достижения мира нужно быть готовым потерять свой политический капитал и популярность, подчеркивает 59-й президент Колумбии (2010-2018), лауреат Нобелевский премии мира 2016 года (за прекращение гражданской войны в Колумбии) Хуан Мануэль Сантос Кальдерон.

"Очень сложно пояснить общественному мнению, что вы ведете переговоры с теми, кто убивает других", - сказал он, выступая на Форуме YES в субботу в Киеве.

Хуан Мануэль Сантос указал, что в бытность министром обороны Колумбии он был успешен в вопросах ведения войны, но когда он начал разговаривать со своими бывшими врагами, то его популярность начала падать и его назвали предателем.

Экс-президент Колумбии считает, что вести свою нацию во время войны легче, чем во время мира, потому что во время войны тип лидерства "прямой, вертикальный" и "одни парни хорошие, другие плохие".

Он подчеркнул, что очень сложно доказывать людям, которые что-то потеряли и пострадали, что они должны прощать.

Хуан Мануэль Сантос также поделился своим опытом, что вопреки расхожему мнению военные оказывают первыми, кто заинтересован в мире.