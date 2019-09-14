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ГПУ закрыла дело против замгенпрокурора времен Януковича

ГПУ закрыла дело против замгенпрокурора времен Януковича
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:ГПУ закрыла дело против Кузьмина, потому что не хватает доказательств.

ГПУ закрыла производство против бывшего замгенпрокурора времен Виктора Януковича, народного депутата от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина в связи с недостаточностью доказательств.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ на запрос издания.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 6 сентября МВД Украины сообщило Радио Свобода, что Кузьмина сняли с розыска после того, как ГПУ закрыла производство против него.

ЦИК зарегистрировала Кузьмина народным депутатом 12 августа по итогам досрочных парламентских выборов 21 июля. Он принимал участие в выборах несмотря на то, что в Генпрокуратуре заявляли, что он мог скрываться от следствия в России и аннексированном ею Крыму. 29 августа на первом заседании Верховной Рады Кузьмин принял присягу народного депутата.

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Как известно, Кузьмин занимал должность первого заместителя генерального прокурора Украины в 2010-2014 годах и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в течение 2013-2014 годов.

В октябре 2017 года ГПУ сообщила о подозрении Кузьмину в захвате земли комплекса отдыха "Пуща-Водица". Кроме того, по информации ГПУ, он противоправно приобрел в собственность недвижимое имущество неизвестного происхождения, которое в 2010 году имело рыночную стоимость почти 8,4 млн грн.

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ГПУ, Ренат Кузьмин, ОПЗЖ.
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