Новосад: Нужно убрать из учебников воспоминания о дружбе России и Украины

Новости Украины:По ее словам, система школьного образования имеет ключевое значение в формировании тех навыков, которые могут помочь личности достичь счастья.

Из системы школьного образования Украины необходимо полностью ликвидировать страх, который она переняла из советской образовательной парадигмы. Если его не избавиться, говорить о счастливых украинцах будет невозможно.

Об этом сегодня, 14 сентября, заявила Министр образования и науки Украины Анна Новосад во время панельной дискуссии "Правительство для счастья?" на 16-й Ежегодной Встречи Yalta European Strategy, сообщает пресс-служба МОН.

"Украинская школа, к сожалению, переняла все те негативы, которые имела советская система образования. Это школа, часто построенная на страхе всех ко всем – ученика к учителю, учителя к директору, директора к министерству. Если мы не заберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, говорить о счастливых гражданах мы не сможем", – отметила Министр.

Второй приоритет изменений в школе – предоставление учащимся возможности быть субъектами образовательного процесса. Дети должны иметь возможность давать обратную связь, выбирать предметы для обучения и работать по индивидуальным образовательным траекториям.

“Это еще во время школьного обучения поможет воспитывать граждан, которые смогут делать сознательный выбор в жизни”, - уверена Анна Новосад.

"Нынешнее правительство цивилизованно подходит к тому, что уже состоялось в образовательной реформе. То хорошее, что было заложено в нас, мы должны продолжать. В первую очередь я говорю о реформе школьного образования – Новую украинскую школу, которая уже заложила те основы для изменений в системе образования, которые помогут нам сделать наших выпускников счастливее. Задача нашего правительства – сделать так, чтобы эти изменения стали необратимыми", – сообщила Министр.

По ее словам, система школьного образования имеет ключевое значение в формировании тех навыков, которые могут помочь личности достичь счастья. Именно поэтому важно, чтобы во время обучения в школе дети имели возможность развить творческие способности, стать открытыми личностями, которые могут делать собственный выбор.

"Если мы посмотрим на самые успешные страны в области образования, мы увидим Китай, Гонконг, Корею, Сингапур. Они имеют лучшие показатели в математике, физике, естественных науках. Когда мы посмотрим на самые счастливые страны, здесь на верхушке списка увидим Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию. Мне кажется, система образования имеет непосредственное влияние на то, чувствуют ли себя люди счастливыми. Если самыми счастливыми странами являются именно эти, давайте посмотрим, почему они таковыми являются", – обратила внимание Анна Новосад.

Она отметила, что в системе образования скандинавские страны уделяют много внимания развитию мягких навыков. В этих странах еще в школе дети учатся работать с собственным эмоциональным интеллектом, исследовать мир, сотрудничать с другими, а также осознают ценность общины.