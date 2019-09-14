Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)

Новосад: Нужно убрать из учебников воспоминания о дружбе России и Украины

Новосад: Нужно убрать из учебников воспоминания о дружбе России и Украины
21:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:По ее словам, система школьного образования имеет ключевое значение в формировании тех навыков, которые могут помочь личности достичь счастья.

Из системы школьного образования Украины необходимо полностью ликвидировать страх, который она переняла из советской образовательной парадигмы. Если его не избавиться, говорить о счастливых украинцах будет невозможно.

Об этом сегодня, 14 сентября, заявила Министр образования и науки Украины Анна Новосад во время панельной дискуссии "Правительство для счастья?" на 16-й Ежегодной Встречи Yalta European Strategy, сообщает пресс-служба МОН.

"Украинская школа, к сожалению, переняла все те негативы, которые имела советская система образования. Это школа, часто построенная на страхе всех ко всем – ученика к учителю, учителя к директору, директора к министерству. Если мы не заберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, говорить о счастливых гражданах мы не сможем", – отметила Министр.

Второй приоритет изменений в школе – предоставление учащимся возможности быть субъектами образовательного процесса. Дети должны иметь возможность давать обратную связь, выбирать предметы для обучения и работать по индивидуальным образовательным траекториям.

“Это еще во время школьного обучения поможет воспитывать граждан, которые смогут делать сознательный выбор в жизни”, - уверена Анна Новосад.

Министр образования: Вопрос малокомплектных школ является критическим

"Нынешнее правительство цивилизованно подходит к тому, что уже состоялось в образовательной реформе. То хорошее, что было заложено в нас, мы должны продолжать. В первую очередь я говорю о реформе школьного образования – Новую украинскую школу, которая уже заложила те основы для изменений в системе образования, которые помогут нам сделать наших выпускников счастливее. Задача нашего правительства – сделать так, чтобы эти изменения стали необратимыми", – сообщила Министр.

По ее словам, система школьного образования имеет ключевое значение в формировании тех навыков, которые могут помочь личности достичь счастья. Именно поэтому важно, чтобы во время обучения в школе дети имели возможность развить творческие способности, стать открытыми личностями, которые могут делать собственный выбор.

"Если мы посмотрим на самые успешные страны в области образования, мы увидим Китай, Гонконг, Корею, Сингапур. Они имеют лучшие показатели в математике, физике, естественных науках. Когда мы посмотрим на самые счастливые страны, здесь на верхушке списка увидим Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию. Мне кажется, система образования имеет непосредственное влияние на то, чувствуют ли себя люди счастливыми. Если самыми счастливыми странами являются именно эти, давайте посмотрим, почему они таковыми являются", – обратила внимание Анна Новосад.

Новосад: Дети в школе должны развивать творческие способности

Она отметила, что в системе образования скандинавские страны уделяют много внимания развитию мягких навыков. В этих странах еще в школе дети учатся работать с собственным эмоциональным интеллектом, исследовать мир, сотрудничать с другими, а также осознают ценность общины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, МОН, Учебники, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь