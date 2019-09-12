Министр образования: Вопрос малокомплектных школ является критическим

Новости Украины:Министр образования Украины не верит в успешность малокомплектных школ.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что малокомплектные школы абсолютно не совместимы с успешными результатами обучения, и местные власти должны работать над решением этой проблемы.

"Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения", - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что вопрос малокомплектных школ является критическим.

"Местные органы власти, основатели школ должны строить свою сеть так, чтобы старшая школа была отделена даже физически от базовой школы, и могли аккумулировать учеников со всего образовательного округа в своем учреждении образования", - отметила Новосад.

Что касается повышения оплаты труда педагогов, которое предусмотрело предыдущее правительство, то, по словам Новосад, на реализацию реформы в 2020 году необходимо 45 млрд грн дополнительных средств из бюджета.

"Поэтому сейчас мы работаем и с премьером, и с Оксаной Маркаровой (министр финансов - ред.) над вариантами, как работать с этим постановлением, как сделать так, чтобы мы это реализовали. До конца месяца мы уже будем иметь согласованную позицию, как сделать такие обещания реалистичными", - добавила министр образования и науки.

Как сообщалось, в июле предыдущий состав Кабинета министров Украины одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году.

В частности, реформа предусматривает, что 2020 году зарплата педагога будет составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.

Предполагалось, что в 2020 году оклад молодых воспитателей детских садов вырастет на 68%, опытных воспитателей – на 41%, молодых учителей – на 53%, опытных учителей – на 37%, молодых мастеров профобразования – на 85%, опытных мастеров – на 50%.