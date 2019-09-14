Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
США и Франция в ОБСЕ выступили против российской агрессии против Украины
США и Франция в ОБСЕ выступили против агрессии РФ против Украины
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами
Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами

Форум YES: Министры рассказали о видении счастья для Украины

Форум YES: Министры рассказали о видении счастья для Украины
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Министры YES "вычисляли" формулу счастья для Украины.

Министры на конференции YES 2019 обсудили формулу счастья для Украины.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

"О том, что качественное образование сделает счастливыми детей, о высоких доходах и достойные пенсии, инновации и возможности, которые предложит новая команда и каково ее видение развития страны говорили новые члены правительства в дискуссии "Правительство для Счастья?" в рамках 16 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Одной из основных тем нынешнего мероприятия стало видение счастья", - говорится в сообщении.

Так, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что сейчас в Кабинете министров работает команда счастья.

"Счастье в нашей работе - это четкие цели, энергия, чтобы их достичь, и поддержка команды. Тогда все получится", - подчеркнул он.

Правительство намерено обеспечить скоростным интернетом всех жителей Украины

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, его видение этого понятия - "это финансовая безопасность - высокие доходы и достойные пенсии, инновации, открытые рынки и доступ к капиталам, конкуренция".

В том, что правительство создаст возможности, чтобы люди были счастливы заверил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. "В работе как в спорте: сначала не все удается, но со временем становится лучше - это и есть счастье", - подчеркнул он.

Глава ОБСЕ "советует" Украине прислушаться к "плану Штайнмайера"

16 ежегодная встреча, которая проходит 12-14 сентября в Киеве, посвящена теме государственного управления ради счастья, в частности, анализа основных проблем современности, связанных с этим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Форум YES, Владимир Бородянский, Тимофей Милованов, Михаил Федоров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Климкин рассказал, что означает &quot;формула Штайнмайера&quot;
Климкин рассказал, что означает "формула Штайнмайера"
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь