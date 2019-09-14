Форум YES: Министры рассказали о видении счастья для Украины

Новости Украины:Министры YES "вычисляли" формулу счастья для Украины.

Министры на конференции YES 2019 обсудили формулу счастья для Украины.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

"О том, что качественное образование сделает счастливыми детей, о высоких доходах и достойные пенсии, инновации и возможности, которые предложит новая команда и каково ее видение развития страны говорили новые члены правительства в дискуссии "Правительство для Счастья?" в рамках 16 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Одной из основных тем нынешнего мероприятия стало видение счастья", - говорится в сообщении.

Так, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что сейчас в Кабинете министров работает команда счастья.

"Счастье в нашей работе - это четкие цели, энергия, чтобы их достичь, и поддержка команды. Тогда все получится", - подчеркнул он.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, его видение этого понятия - "это финансовая безопасность - высокие доходы и достойные пенсии, инновации, открытые рынки и доступ к капиталам, конкуренция".

В том, что правительство создаст возможности, чтобы люди были счастливы заверил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. "В работе как в спорте: сначала не все удается, но со временем становится лучше - это и есть счастье", - подчеркнул он.

16 ежегодная встреча, которая проходит 12-14 сентября в Киеве, посвящена теме государственного управления ради счастья, в частности, анализа основных проблем современности, связанных с этим.