Тейлор назвал условие для проведения выборов на Донбассе

Новости Украины:Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

Об этом Тейлор сказал в комментарии РБК-Украина в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО,- ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одновременное проведение местных выборов на всей территории Украины возможно только после вывода российских войск с оккупированных территорий Донбасса и создания других условий, необходимых для свободного волеизъявления.