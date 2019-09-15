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Зеленский обсудил с Милой Кунис и Эштоном Кутчером развитие украинской киноиндустрии

Зеленский обсудил с Милой Кунис и Эштоном Кутчером развитие украинской киноиндустрии
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский провел встречи со звездами мирового кино.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому киносообществу с призывом создавать шедевры вместе - у нас есть всё для того, чтобы снимать качественное кино.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook.

"В течение двух дней у меня было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином . Вечером, во время форума YES, имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчером. Со всеми прошла плодотворная беседа о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии ", - отметил Зеленский.

По его словам, речь также шла о путях привлечения инвестиций в киноиндустрию, особенно учитывая то, что Украина сделала первый весомый шаг к внедрению "системы rebates".

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Президент обратился к представителям мировой кинообщественности с призывом создавать шедевры вместе: "Двери Украины открыты для вас. У нас есть все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и « прокачанные» специалисты, и надлежащая техническая база. Давайте создавать шедевры вместе! ".

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Все по теме:

Кунис, Эштон Кутчер, Владимир Зеленский, Робин Райт, Крейг Мезин.
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