Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Соцопрос: более половины жителей Украины верят ГСЧС, Нацгвардии и ГСПУ
Соцопрос: более половины жителей Украины верят ГСЧС, Нацгвардии и ГСПУ
Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля
Главные новости 14 сентября: Ветирование Избирательного кодекса, "формула Штайнмайера" и похищенный унитаз Черчилля
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью

Столица Украины вошла в топ-50 городов по числу камер видеонаблюдения

Столица Украины вошла в топ-50 городов по числу камер видеонаблюдения
06:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Киев занял 49 место в мировом рейтинге по количеству камер видеонаблюдения.

Киев попал в рейтинг городов с наибольшим количеством камер видеонаблюдений в мире.

Соответствующий рейтинг составила британская компания Comparitech.

Исследователи собирали информацию о количестве камер с помощью открытых источников, не учитывая количество частных камер, а только те объекты, которые установлены на государственных учреждениях.

Киев оказался на 49-м месте рейтинга — 2,10 камер на 1000 населения. Всего, по данным рейтинга, в городе около 6,2 тысячи камер.

В киевских школах и садиках установили более 2 тыс. камер видеонаблюдения

Первое место занял китайский Чунцин, в котором более чем 15 миллиона населения более 2,5 миллиона камер. В первый пятерке также китайские города Шэньчжэнь, Шанхай, Тяньцзинь и Цзинань. В первую десятку вошли только два города, что не в Китае — Лондон и Атланта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Рейтинг, Столица, Камера видеонаблюдения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
02 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Гороскоп на завтра, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь