Столица Украины вошла в топ-50 городов по числу камер видеонаблюдения

Новости Украины:Киев занял 49 место в мировом рейтинге по количеству камер видеонаблюдения.

Киев попал в рейтинг городов с наибольшим количеством камер видеонаблюдений в мире.

Соответствующий рейтинг составила британская компания Comparitech.

Исследователи собирали информацию о количестве камер с помощью открытых источников, не учитывая количество частных камер, а только те объекты, которые установлены на государственных учреждениях.

Киев оказался на 49-м месте рейтинга — 2,10 камер на 1000 населения. Всего, по данным рейтинга, в городе около 6,2 тысячи камер.

Первое место занял китайский Чунцин, в котором более чем 15 миллиона населения более 2,5 миллиона камер. В первый пятерке также китайские города Шэньчжэнь, Шанхай, Тяньцзинь и Цзинань. В первую десятку вошли только два города, что не в Китае — Лондон и Атланта.