Волкер о встрече с Сурковым: "Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать"

Новости Украины:Курт Волкер и помощником Путина Владислав Сурков вскоре проведут встречу.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер выражает надежду, что вскоре удастся договориться о встрече с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

Об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", - заявил Волкер.

Напоминаем, Курт Волкер заявил, что у Минских соглашений есть все необходимые составляющие для достижения успеха в их реализации, но Российская Федерация не признает своей ответственности и не выполняет обязательств.