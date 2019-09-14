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Волкер: РФ подписала Минские соглашения, но не выполняет их

Волкер: РФ подписала Минские соглашения, но не выполняет их
23:55 Сб, 14 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Курт Волкер: Минские договоренности содержат все для того, чтобы Минский процесс был успешен.

У Минских соглашений есть все необходимые составляющие для достижения успеха в их реализации, но Российская Федерация не признает своей ответственности и не выполняет обязательств.

Об этом заявил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве 12-14 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Минские соглашения содержат все необходимые составляющие для того, чтобы Минский процесс был успешен. Вопрос не в том, какой формат переговоров, проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с Минскими договоренностями. Россия подписала (Минские соглашения - ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он.

Волкер подчеркнул, что Россия "делает вид", что ее нет на Донбассе, что она не несет никакой ответственности, что у Украины есть внутренняя проблема и что Украина должна вести переговоры с двумя так называемыми "народными республиками".

"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства согласно этому процессу", - сказал спецпредставитель США.

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Одновременно он подчеркнул, что пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала Украину сильнее и успешнее.

"Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще успешнее, сильнее как демократия, как государственные институции", - убежден Волкер.

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Украина, Россия, РФ, Минские соглашения, ОРДЛО, Курт Волкер.
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