Именины (День Ангела) Богдана: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя заимствовано из старославянского языка, "Богом данный", "Божий дар".

Богдан часто бывает долгожданным, поздним и единственным ребенком. Родители, хотят они того или нет, часто дают это имя тем детям, чье появление на свет было связано с большими тревогами и страхом.

В детстве Богдан часто болеет, легко простуживается, и мать, беспокоясь о здоровье сына, потакает всем его капризам. Отца к воспитанию сына почти не допускают. Ребенок очень сильно привязан к матери, ревниво относится к тем, кто "отнимает" ее у него, и, можете быть уверены, наверняка устроит истерику, если она вдруг решит поболтать с подружкой. С детьми сходится плохо. В школе обычно дружит с тем, кто пользуется успехом у товарищей и сможет защитить его. Учится средне. Способности, даже талант у него есть, но развить их в полной мере мешает присущая Богдану лень, которая, впрочем, с годами проходит.

Взрослый Богдан - это спокойный, знающий себе цену человек. В нем заметно стремление хорошо и основательно устроиться в жизни. Может порой достичь высокого мастерства в профессии, достаточно конкретной, не требующей вдохновения и импровизации. С окружающими несколько замкнут и суховат. Прижимист. Из "зимних" иногда выходят художники, музыканты, военачальники, историки.

В семейной жизни Богдан стремится к безусловному лидерству. В жене более всего ценит покорность, "держит ее в строгости", даже способен прикрикнуть на нее в присутствии посторонних людей. Таков он не только с женой. Многие замечают в нем высокомерие и категоричность, не всегда уместные принципиальность и упрямство. Выпив, Богдан начинает спорить по малейшему поводу, совершенно не пытаясь вникнуть в суть спора или доводы оппонента.

Вместе с тем у него есть много качеств, делающих его хорошим мужем. К примеру, он настойчив в поисках дополнительного заработка, неплохо мастерит, экономен в расходах. единственное, на что он не жалеет денег, это отдых. В отпуск любит отправляться всей семьей. Богдан - однолюб и в ревности становится неузнаваем. Отрицательные качества немного смягчены у "весенних" и "летних" Богданов. Но запомните: спиртное в доме, где есть Богдан, должно появляться как можно реже.

Поздравления

Как у нашего Богдана

Вся родня сыта и пьяна,

Ведь у Боди - именины,

Тут друзья пришли с повинной:

Мы немного припоздали,

Все подарочек искали,

Подбирали не спеша -

Дата больно хороша!

Получай наш поздравок,

Наливай на посошок,

Да не нам, - родня устала,

С нами начинай сначала!

Богдан, богом данный и всеми любимый,

Хороший приятель и друг дорогой,

Тебя поздравляем и счастья желаем,

Пусть будет огромным путь жизненный твой!

Всегда оставайся надежным и верным,

Ведь качества эти так ценим в тебе,

Ответственным будь и всегда позитивным,

Тебя лишь успех ожидает в судьбе.

Богом дан нам Богдан,

Он один верен нам.

Мы желаем тебе

Не покоряться судьбе!

Пусть все, кто зла тебе желает -

Те зубы о тебя сломают!

Пусть по жизни везет,

Ждет и слава и почет.

Пусть к тебе приходят вновь

Надежда, вера и любовь!

Выбирая имя для Богдана,

Бога похвалили за подарок.

А когда дитя вот так желанно,

То судьба не делает помарок.

Пусть везенье ловкой птицей

От тебя недалеко летает.

Над тобою весело кружится

Жизни путь удачный зазывает.

Пускай Богдан любимым делом овладеет,

Чтоб мастерски к работе подходил.

Чтоб был поистине счастливым,

И не жалел на благо сил.

Пускай его любовь во всем поддержит,

Чтоб вместе шли они к мечте.

Удача чтобы их не оставляла,

Карманы - не остались в пустоте.

Мы сегодня для Богдана

Прыгнули с аэроплана,

Опустились на дно моря,

Поднялись высоко в горы,

Развели костер в лесу,

Запекали колбасу -

Вот такой наш друг Богдан

День рожденья отмечал,

Мы за это его любим

Уважаем, ценим. Будем

Вместе мы всегда -

Мы с ним лучшие друзья!

Богдан, ты мирный, добрый и спокойный человек,

Судьба давно тебя благословила,

Желаю светлых, ясных тебе дней,

И чтобы прибывала сила.

Не помни прошлых ты обид,

Живи своими чувствами,

Не вороши ты прошлого руины,

Ведь прошлое давно упущено.

Когда Господь создал людей,

Он так хотел добра скорей.

Чтоб все ценили доброту,

Приумножали красоту.

Прекрасное имя Богдан,

Он будто самим Богом дан.

Хорошего тебе рассвета,

А на душе цвело чтоб лето.

С праздником твоим Богдан,

Я тебя сердечно поздравляю,

Легкости твоим делам,

Долголетия тебе желаю.

Пусть все в жизни будет хорошо,

Рядом будут близкие, родные,

Я желаю, чтобы горе отошло,

Чтобы ты любил и был любимым!

Чтобы мир лишь в доме был,

По соседству с ним достаток,

Чтобы прошлого обиды все простил,

Отпустил ты сожаление вдобавок.

С ярким праздником, Богдаша,

Веселись, смотри вперед,

На столе пускай не каша,

А с икрою бутерброд,

На повестке - не работа,

А веселье, добрый смех,

Пусть откроются ворота

В мир, где счастье без помех!