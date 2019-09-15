Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки

Новости Украины:Сентябрь станет переходным периодом между теплой летней погодой и резкими понижениями температуры в октябре.

Во второй половине сентября в Украине возможны заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в течение сентября в Украине осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения.

Напомним, 15 сентября в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине в понедельник, 16 сентября, пока сохранится теплая погода после небольшого похолодания на выходных, но уже необходимо готовиться к настоящей осени.

"Наступает время больше читать, выбросить на помойку телевизор, роскошного винограда, новых театральных сезонов, учить и учиться, купить новую керамическую красивую миску для яблок, не лениться приглашать к себе друзей просто так, сделать плановое обследование, купить куда авиабилеты на следующую весну и не забывать, что у нас все есть, включая благоприятную синоптическую ситуацию", - написала Диденко в Facebook.