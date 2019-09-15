В Украине в воскресенье по-осеннему тепло: прогноз синоптиков

Новости Украины:В Украине сохраняется довольно комфортная осенняя погода и без осадков.

15 сентября в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью 15 сентября температура воздуха будет колебаться около 6-11 ° тепла, днем 16-21 °. В южной части ночью 9-14 °, днем 20-25 °. В Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °.

В Киеве осадки также не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью - около 10 °, днем 18-20 °.

В Киевской области - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

Львов – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Тернополь – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

Черновцы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

Луцк – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Ровно – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Житомир – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Винница – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Николаев – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Херсон – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Сумы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Полтава – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Днепр – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Харьков – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 15 сентября

Прогноз погоды на 16 сентября

16 сентября во северной части Украины, а 17 сентября - в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 8-13 °, на побережье морей - до 16 °. Днем воздух прогреется до 19-24 °. 16 сентября во южных, местами и в центральных областях - до 25-28 °. 17 сентября на севере и западе страны будет около 15-20 °.

В Карпатах обещают 3-8 ° тепла ночью, днем 16 сентября 12-17 °, 17 сентября 9-14 °.

Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4