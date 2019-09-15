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В Украине в воскресенье по-осеннему тепло: прогноз синоптиков

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В Украине в воскресенье по-осеннему тепло: прогноз синоптиков
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Украины:В Украине сохраняется довольно комфортная осенняя погода и без осадков.

15 сентября в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью 15 сентября температура воздуха будет колебаться около 6-11 ° тепла, днем 16-21 °. В южной части ночью 9-14 °, днем 20-25 °. В Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °.

В Киеве осадки также не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью - около 10 °, днем 18-20 °.

В Киевской области - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков

  • Львов – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Тернополь – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Черновцы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков

  • Луцк – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +23...+25, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +23...+25, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 15 сентября

Прогноз погоды на 16 сентября

16 сентября во северной части Украины, а 17 сентября - в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Знаменательные события в истории: 15 сентября 2019 года

Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 8-13 °, на побережье морей - до 16 °. Днем воздух прогреется до 19-24 °. 16 сентября во южных, местами и в центральных областях - до 25-28 °. 17 сентября на севере и западе страны будет около 15-20 °.

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака

В Карпатах обещают 3-8 ° тепла ночью, днем 16 сентября 12-17 °, 17 сентября 9-14 °.

Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.

Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника

Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4

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