В Украине в воскресенье по-осеннему тепло: прогноз синоптиков

15 сентября в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью 15 сентября температура воздуха будет колебаться около 6-11 ° тепла, днем 16-21 °. В южной части ночью 9-14 °, днем 20-25 °. В Карпатах ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °.
В Киеве осадки также не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью - около 10 °, днем 18-20 °.
В Киевской области - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 сентября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, небольшая облачность, без осадков
Львов – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Тернополь – +18...+20, небольшая облачность, без осадков
Черновцы – +18...+20, небольшая облачность, без осадков
Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность, без осадков
Луцк – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Ровно – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Житомир – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Винница – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Одесса – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Николаев – +23...+25, переменная облачность, без осадков
Херсон – +23...+25, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Сумы – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Полтава – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Днепр – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Киев – +20..+22, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на 15 сентября
Прогноз погоды на 16 сентября
16 сентября во северной части Украины, а 17 сентября - в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.
Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 8-13 °, на побережье морей - до 16 °. Днем воздух прогреется до 19-24 °. 16 сентября во южных, местами и в центральных областях - до 25-28 °. 17 сентября на севере и западе страны будет около 15-20 °.
В Карпатах обещают 3-8 ° тепла ночью, днем 16 сентября 12-17 °, 17 сентября 9-14 °.
Синоптики в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украине начнется уже не календарная, а реальная осень.
Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. До конца месяца в Украине средняя суточная температура воздуха понизится до +15 градусов Цельсия.
Средняя месячная температура воздуха составит +12...+19 градусов, в горных районах - +8...+13. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.
Абсолютный максимум температуры составит +30...+39 градусов, в горных районах (кроме Черновицкой области) - +24...+29. Абсолютный минимум будет уже с отрицательными значениями: -1...-8 градусов. В южной части местами 0...+4