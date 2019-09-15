Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Благоприятный день для поиска новых источников дохода и увеличения материального благосостояния за счет удачного продвижения бизнес-идей. Прекрасное время для покупки недвижимости.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Тельцов
Звезды не рекомендуют в этот день посещать какие-либо крупные и многолюдные мероприятия. Велика вероятность, что вы можете оказаться жертвой мошенничества. Внимательно отнеситесь к любым финансовым вопросам. Не стоит оказывать слишком большое доверие незнакомым людям. В первую очередь руководствуйтесь собственным мнением.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Близнецов
Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание - дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Раков
Благоприятный день для укрепления личных отношений, романтических знакомств и реализации творческих проектов. Удачное время, чтобы порадовать детей и любимого человека подарками.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Львов
Все ваши поступки сегодня будут зависеть непосредственно от настроения, поэтому постарайтесь сохранить его в положительном ключе хотя бы в первой половине дня. В противном случае на вашу голову обрушится огромное количество всяческих хлопот в купе с недовольством окружающих.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Дев
Сегодня вам следует ко всему, что касается вашей трудовой деятельности, подходить с неизменным чувством юмора. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ни один из рабочих вопросов не заставил вас нахмуриться даже на минуту.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Весов
Подходящий день для завершения дел. Возможны напряженные отношения с представителями государственных и банковских структур, медицинских учреждений и страховыми агентами.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Скорпионов
Времени на отдых и личное пространство у вас не останется. Окружающие проявят небывалую активность, увлекая и вас в водоворот происходящих событий. Не предпринимайте каких-либо решений, тщательно все не взвесив. От вашего выбора в этот день будет зависеть не только собственная жизнь, но и планы близких людей.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Стрельцов
Умейте быть гибким, тогда вам удастся переманить у конкурентов ваших будущих клиентов. Предоставьте им такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. Возможно, вам придется где-то в чем-то и поступиться своими принципами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Козерогов
Подходящее время для профилактики или ремонта транспортного средства. После полудня успешное время для поездок, проведения совещаний и посещения образовательных тренингов.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Водолеев
День обещает принести с собой немало перспектив улучшить финансовое положение дел. Постарайтесь не поддаваться на провокации, которые могут поступать от окружающих. Сейчас вам как никогда важно сохранять трезвость и ясность мышления. Во второй половине дня появится отличная возможность расслабиться.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 сентября 2019 для Рыб
Ваш эмоциональный подъем хорошо сказывается на работе: все дела сегодня будут спориться. И все же некоторые вопросы потребуют от вас концентрации внимания. Возможно, вы помните, что подобные ситуации уже случались, осталось только вспомнить, как вы их разрешали.