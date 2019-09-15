Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Благоприятный день для поиска новых источников дохода и увеличения материального благосостояния за счет удачного продвижения бизнес-идей. Прекрасное время для покупки недвижимости.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Тельцов Звезды не рекомендуют в этот день посещать какие-либо крупные и многолюдные мероприятия. Велика вероятность, что вы можете оказаться жертвой мошенничества. Внимательно отнеситесь к любым финансовым вопросам. Не стоит оказывать слишком большое доверие незнакомым людям. В первую очередь руководствуйтесь собственным мнением.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Близнецов Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание - дескать, пытался. В противном случае кроме себя любимого винить будет некого.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Раков Благоприятный день для укрепления личных отношений, романтических знакомств и реализации творческих проектов. Удачное время, чтобы порадовать детей и любимого человека подарками.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Львов Все ваши поступки сегодня будут зависеть непосредственно от настроения, поэтому постарайтесь сохранить его в положительном ключе хотя бы в первой половине дня. В противном случае на вашу голову обрушится огромное количество всяческих хлопот в купе с недовольством окружающих.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Дев Сегодня вам следует ко всему, что касается вашей трудовой деятельности, подходить с неизменным чувством юмора. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ни один из рабочих вопросов не заставил вас нахмуриться даже на минуту.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Весов Подходящий день для завершения дел. Возможны напряженные отношения с представителями государственных и банковских структур, медицинских учреждений и страховыми агентами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Скорпионов Времени на отдых и личное пространство у вас не останется. Окружающие проявят небывалую активность, увлекая и вас в водоворот происходящих событий. Не предпринимайте каких-либо решений, тщательно все не взвесив. От вашего выбора в этот день будет зависеть не только собственная жизнь, но и планы близких людей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Стрельцов Умейте быть гибким, тогда вам удастся переманить у конкурентов ваших будущих клиентов. Предоставьте им такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. Возможно, вам придется где-то в чем-то и поступиться своими принципами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Козерогов Подходящее время для профилактики или ремонта транспортного средства. После полудня успешное время для поездок, проведения совещаний и посещения образовательных тренингов.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 сентября 2019 для Водолеев День обещает принести с собой немало перспектив улучшить финансовое положение дел. Постарайтесь не поддаваться на провокации, которые могут поступать от окружающих. Сейчас вам как никогда важно сохранять трезвость и ясность мышления. Во второй половине дня появится отличная возможность расслабиться.