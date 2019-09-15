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Минсоцполитики хочет забрать у Минфина управление социальными пособиями: детали

Минсоцполитики хочет забрать у Минфина управление социальными пособиями: детали
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вся социальная помощь перейдет в управление Минсоцполитики.

В проекте государственного бюджета на следующий год предполагается, что все социальные пособия перейдут в управление Министерства социальной политики.

Об этом министр соцполитики Юлия Соколовская написала в Facebook.

"Из нового, что мы смогли заложить до первого чтения бюджета 2020 и не требовало изменений в законодательство:

- До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;

- Программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от поставленного диагноза", - отметила чиновник.

Кроме того, по ее словам, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПЛ, защищавших независимость и суверенитет Украины.

"Предложили ввести софинансирование из местных бюджетов жилье для детей-сирот - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - добавила она.

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Она также отметила, что Министерство социальной политики готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием Бюджета 2020 во втором чтении.

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Минсоцполитики, Минфин, Социальные пособия, Пособия.
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