Минсоцполитики хочет забрать у Минфина управление социальными пособиями: детали

Новости Украины:Вся социальная помощь перейдет в управление Минсоцполитики.

В проекте государственного бюджета на следующий год предполагается, что все социальные пособия перейдут в управление Министерства социальной политики.

Об этом министр соцполитики Юлия Соколовская написала в Facebook.

"Из нового, что мы смогли заложить до первого чтения бюджета 2020 и не требовало изменений в законодательство:

- До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;

- Программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от поставленного диагноза", - отметила чиновник.

Кроме того, по ее словам, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПЛ, защищавших независимость и суверенитет Украины.

"Предложили ввести софинансирование из местных бюджетов жилье для детей-сирот - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - добавила она.

Она также отметила, что Министерство социальной политики готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием Бюджета 2020 во втором чтении.