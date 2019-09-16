Волкер: Крымские санкции будут оставаться, пока РФ будет продолжать оккупацию полуострова

Новости Украины:Курт Волкер заявил, что нужно разделять санкции, которые были введены против РФ за Крым и за Донбасс.

Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что санкции против России из-за аннексии Крыма останутся в силе до полной деоккупации полуострова.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1".

Волкер напомнил, что нужно разделять санкции, которые были введены против России за Крым и за Донбасс.

"Прежде всего, мы ввели санкции за российскую аннексию Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют Минские соглашения. И также из-за нескольких других причин, таких как нападение на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять Минские соглашения так, как она взяла на себя обязательства это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции по Крыму будут оставаться столь долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же", – сказал Волкер.

Напоминаем. в июне 2019 года Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против России через аннексию Крыма и Севастополя. Они касаются российского банковского и энергетического сектора. Санкции впервые ввели летом 2014 года и с тех пор каждый раз продлевали на пол года.