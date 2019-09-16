Приметы и обряды на 16 сентября - Домнин день

Новости Украины:16 сентября Православная церковь почитает память мученицы Василиссы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане.

Традиции на 16 сентября

Как 15 сентября было принято готовить к зиме всякие хозяйственные постройки - сараи, хлева, омшаники, - так в этот день принято наводить порядок на поветях и в сундуках.

С утра до позднего вечера в доме перебирали запасы и выбрасывали всякую рухлядь и хлам. Мешки из-под картошки, грязную обувь мыли в реке или в любой проточной воде, а то, что уже не нужно, испорчено, сломано, - сжигали вместе с картофельной ботвой.

Считалось, что это верный способ приобрести благополучие и счастье для всей семьи на целый год. В этот день продолжается уборка льна.

Приметы на 16 сентября

Гром гремит – к долгой и теплой осени.

Теплый день – к поздней весне.

Красный закат – к холодам или заморозкам.

Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.

Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.

Дождь после обеда – к затяжному ненастью.

Большие муравейники – к суровой зиме.

На елях шишек много – зима будет теплой.

Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.

Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи на скотном дворе нужно старую обувь повесить.

Чтобы беду на себя не накликать смотреться в зеркало 16 сентября нужно как можно реже.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Одежду и предметы быта в хорошем состоянии можно раздать людям, а ветошь – сжечь.