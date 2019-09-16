Когда Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Новости Украины:Это важнейший день сентября для всех верующих. С ним связано множество правил и церковных традиций, которые следует помнить.

Рождество Девы Марии — один из величайших праздников христианства и православия в частности.

Это большой двунадесятый праздник, в который следует изменить к лучшему свою жизнь и и жизни своих близких. Будьте добры и полны радости, дабы почтить своими достойными поступками память Богородицы.

История и смысл праздника

Дева Мария символизирует собой надежду и веру. Именно с нее начинается евангельская история о Мессии и о том, как он отдал свою жизнь за избавление людей от первородного греха.

Недаром Рождество Богородицы празднуется первым в церковном календаре — 21 сентября. Это первый праздник после начала индикта и церковного новолетия. Церковь вспоминает в этот день историю появления Девы Марии на свет, ее трудный и усыпанный тяжелыми моментами путь.

Жизнь Девы Марии неразрывно связана с ее родителями — Иоакимом и Анной. Они не могли иметь детей, но Господь сжалился над ними, услышав их молитвы. Через девять месяцев у них родилась девочка. Супруги дали обещание отдать ребенка на служение Богу, что и сделали, когда Марии исполнилось три года.

Традиции и обычаи праздника 21 сентября

Богородица символизирует собой чистое женское и материнское начало. Ее сын был зачат непорочным Святым Духом, поэтому ее называют благословенной в женах, самой чистой из всех матерей. В такой большой праздник полезно будет прочитать дома молитвы Богородице о замужестве, благополучии и здоровье.

Всем женам, матерям и девушкам, которые находятся в поисках своего счастья, желательно посетить в этот день храм, чтобы послушать торжественное богослужение, посвященное чуду рождения Заступницы.

Матерям 21 сентября стоит попросить Бога о том, чтобы он направил заблудшие души их детей по верной дороге, взял под свое крыло и сохранил от всякого зла. В этот день можно нарядно одеваться, нельзя грустить без причины, предаваться скорби и негативным мыслям. Нужно делать добро, особенно по отношению к своим матерям. Это своеобразный христианский день матери.

На Рождество Богоматери люди издревле ходили друг к другу в гости, делали угощения, дарили друг другу подарки, помогали с решением непростых дел и задач. 21 число в 2019 году — это суббота, поэтому никаких ограничений по еде не будет. Четкого запрета на полевые и огородные работы нет, но желательно посвятить свое время общению с семьей, если есть такая возможность.