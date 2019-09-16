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Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день

Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день
09:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Осень — время, в которое не всегда бывает просто настроиться на позитивную волну.

Один из самых важных дней осени — день равноденствия. Он обладает особой энергетикой, которая несет людям добро, позитив и приятные изменения. С осенним равноденствием связано множество традиций и примет.

В день осеннего равноденствия все меняется в лучшую сторону, потому что этот день полон магии. В равноденствие можно восстановить энергию и силы, что особенно полезно в 2019 году, ведь в этот раз оно выпадает на самый непростой день недели — понедельник.

Астрономический смысл осеннего равноденствия

Важно понимать, что равноденствие — это не просто сутки, когда Солнце стоит над горизонтом ровно столько, чтобы день и ночь были равны. 23 сентября Солнце подарит южному и северному полушарию одинаковое количество света.

Осеннее равноденствие — это момент, когда Земля вокруг Солнца проходит ровно три четверти пути. Начиная с этого дня ночь будет длиннее дня, постепенно прибавляя понемногу, пока Земля не достигнет финальной точки своего путешествия.

Именно 23 сентября наступает астрономическая осень. Погода еще далека от зимней, но от лета после 23 числа не останется ни намека: все неотступно движется к холодам и новому году.

Астрологический прогноза на этот день

В день осеннего равноденствия Солнце перейдет в Знак Весов. Такое положение позитивно отражается на настроении людей и на удаче в целом. Также в этот день Солнце окажется в биквинтиле с Ураном. Такой аспект благоприятно влияет на творческое развитие, что хорошо сочетается с энергией Весов и стихией Воздуха. Чтобы узнать больше о полезных советах астрологов, не забудьте прочитать наш лунный календарь на этот день.

Этот день может стать судьбоносным для большинства из нас, но никто не знает, кому улыбнется удача. Астрологи отмечают, что некоторым людям повезет, потому что им удастся преодолеть некоторые проблемы, причем без приложения каких-то усилий. В этот день необходимо неустанно искать себя и прислушиваться к интуиции, потому что она обострится.

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У кельтов этот день назывался Мабон. Это был праздник подведения итогов. Говорят, что 23 сентября — идеальный день для создания талисманов, проведения особых ритуалов. У кельтов и у древних славян некоторые традиции были схожи. Речь идет о сборах урожая, празднестве в честь завершения работ в полях.

Эксперты советуют 23 сентября провести генеральную уборку по правилам фэн-шуй, а также избавиться от всего лишнего, очистить дом от негатива. Не стоит нести в новый период вместе с собой старые вещи. Это время очищения, исправления, перемен и счастья.

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