Сенцов сделал два вывода после недели в Украине

Новости Украины:Режиссер не понимает, как можно воевать друг с другом, когда "есть Путин".

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого недавно освободили из российского плена, считает, что за 5 лет в Украине произошло "не так уж и много" изменений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть, какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться.

Предварительных выводов пока два: 1) изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал; 2) все воюют со всеми", – написал он.

При этом Сенцов добавил, что не понимает, как можно воевать друг с другом, когда в стране идет война.

"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", – отметил он.