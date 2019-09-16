Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Новости Украины:Этот волшебный щит служит верой и правдой Земле и всему человечеству, ограждая их от пагубного воздействия вредных ультрафиолетовых солнечных лучей.

Мировое сообщество отмечает сегодня, 16 сентября, Международный день сохранения озонового слоя.

День установлен в честь подписания в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Потеря озонового слоя стратосферы, который защищает все живое на земле от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения солнца, считается одной из главных глобальных экологических проблем, с которыми мировое сообщество вошло в новое тысячелетие.

Преодоление этой проблемы возможно только благодаря скоординированным действиям всех наций и слоев общества на глобальном уровне. Осознавая это, правительства практически всех стран мира присоединились к Монреальскому протоколу и тем самым взяли на себя обязательства по достижению главной цели - свертывание производства и использования озоноразрушающих веществ в различных секторах промышленности.

Как отмечают эксперты, сейчас Монреальский протокол является самым эффективным многосторонним договором по охране окружающей среды в мире.

Украина в 1985 году подписала, а в 1986 году ратифицировала Венскую конвенцию об охране озонового слоя. На основе Венской конвенции 20 сентября 1988 года наша страна присоединилась к Монреальскому протоколу.