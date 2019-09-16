Балух: Все мысли построены только на одном желании - строить Украину

Новости Украины:Владимир Балух выразил желание поиска вариантов, как можно отстроить Украину.

Освобожденный в рамках обмена с Российской Федерацией украинский активист Владимир Балух заявляет, что его планы на будущее основываются только на желании строить Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Балуха, нерешенным остается жилищный вопрос, но он ожидает, что государство выполнит свое обещание и предоставит жилье.

Как сказал Балух, пока у него нет конкретных планов на будущее. ”Что касается дальнейших планов, то все мысли, которые у меня по этому поводу, построены только на одном желании - строить Украину. Конкретики пока нет никакой на данный момент”, - отметил он.

Как известно, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый ”Раздольненский районный суд” осудил крымчанина к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранения боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый ”Верховный суд” в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции ”сократил” 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года его удерживали в колонии в Торжке Тверской области РФ.

7 сентября Балух вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Адвокат Ольга Динзе ранее заявила, что защита намерена через суд добиваться возмещения морального вреда за непрерывное пребывание Балуха в ШИЗО российской колонии.