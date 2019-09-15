Папа Римский: Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих близких

Новости Украины:Спустя неделю после исторического обмена пленными между Украиной и Россией из Ватикана поступила реакция на это событие.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых близких и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Папа Римский.

Напомним, 7 сентября состоялось долгожданное освобождение 24 украинских моряков и 11 политзаключенных в обмен на 35 удерживаемых россиян.

Российская Федерация продолжает удерживать еще 110 украинцев на своей территории и на территории оккупированного Крыма.

В СБУ уточнили, что число удерживаемых Россией украинцев достигает 227 человек.

Украинский режиссер Олег Сенцов в воскресенье показал единственное фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне нового 2016 года.