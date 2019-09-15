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Канун нового 2016 года: Сенцов опубликовал единственное "тюремное" фото

Канун нового 2016 года: Сенцов опубликовал единственное "тюремное" фото
12:43 Сегодня Телеграф Фото: YES © 2019

Новости Украины:Еще неделю назад политзаключенный Олег Сенцов сегодня показал единственное архивное фото, сделанное в заключении.

Украинский режиссер Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне нового 2016 года.

Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов и обнародовал свою фотографию с банкой, на которой наклеено две полоски бумаги - синяя и желтая, символизирующие флаг Украины.

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Освобожденный на минувшей неделе из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов на форуме YES заявил, что надеется, что украинская власть сделает все для того, чтобы максимально быстро добиться освобождения оставшихся в заключении сограждан.

Напомним, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".

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Украина, Россия, Тюрьма, Политзаключенные, Олег Сенцов.
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