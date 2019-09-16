Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября

Новости Украины:Прохладная и дождливая погода идет в Украину.

В Украине образуется малоактивный атмосферный фронт, за которым на территорию страны будет перемещаться прохладная воздушная масса с северо-запада Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В Карпатах ожидается умеренный дождь; ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, остальная территория Украины без осадков.

Карта осадков 17 сентября

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.

Карта ветров 17 сентября

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:

Ужгород – +17...+19, дождь

Львов – +15...+17, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

Тернополь – +15...+17, дождь

Черновцы – +16...+18, дождь

Хмельницкий – +15...+17, дождь

Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо

Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо

Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо

Винница – +16...+18, небольшой дождь

Одесса – +22...+24, небольшой дождь

Николаев – +22...+24, небольшой дождь

Херсон – +22...+24, небольшой дождь

Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь

Черкассы – +17...+19, небольшой дождь

Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо

Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо

Полтава – +17...+19, небольшой дождь

Днепр – +17...+19, небольшой дождь

Запорожье – +22...+24, небольшой дождь

Донецк – +19...+21, небольшой дождь

Луганск – +19...+21, небольшой дождь

Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо

Киев – +16..+18, облачно, сухо

Погода 17 сентября

В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

"Мощный циклон на севере завтра махать хвостами атмосферных фронтов, вызывая там же, на севере, дожди и сильный ветер", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Народный прогноз погоды:

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.