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Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября

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Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
16:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Прохладная и дождливая погода идет в Украину.

В Украине образуется малоактивный атмосферный фронт, за которым на территорию страны будет перемещаться прохладная воздушная масса с северо-запада Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В Карпатах ожидается умеренный дождь; ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, остальная территория Украины без осадков.

Карта осадков 17 сентября

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.

Карта ветров 17 сентября

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +17...+19, дождь

  • Львов – +15...+17, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

  • Тернополь – +15...+17, дождь

  • Черновцы – +16...+18, дождь

  • Хмельницкий – +15...+17, дождь

  • Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Винница – +16...+18, небольшой дождь

  • Одесса – +22...+24, небольшой дождь

  • Николаев – +22...+24, небольшой дождь

  • Херсон – +22...+24, небольшой дождь

  • Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь

  • Черкассы – +17...+19, небольшой дождь

  • Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +17...+19, небольшой дождь

  • Днепр – +17...+19, небольшой дождь

  • Запорожье – +22...+24, небольшой дождь

  • Донецк – +19...+21, небольшой дождь

  • Луганск – +19...+21, небольшой дождь

  • Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Киев – +16..+18, облачно, сухо

Погода 17 сентября

В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

"Мощный циклон на севере завтра махать хвостами атмосферных фронтов, вызывая там же, на севере, дожди и сильный ветер", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)

Народный прогноз погоды:

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.

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Киев, Погода, Солнце, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды, 17 сентября.
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