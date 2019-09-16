Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября

В Украине образуется малоактивный атмосферный фронт, за которым на территорию страны будет перемещаться прохладная воздушная масса с северо-запада Европы.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В Карпатах ожидается умеренный дождь; ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, остальная территория Украины без осадков.
Карта осадков 17 сентября
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
Карта ветров 17 сентября
Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:
Ужгород – +17...+19, дождь
Львов – +15...+17, дождь
Ивано-Франковск – +16...+18, дождь
Тернополь – +15...+17, дождь
Черновцы – +16...+18, дождь
Хмельницкий – +15...+17, дождь
Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо
Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо
Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо
Винница – +16...+18, небольшой дождь
Одесса – +22...+24, небольшой дождь
Николаев – +22...+24, небольшой дождь
Херсон – +22...+24, небольшой дождь
Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь
Черкассы – +17...+19, небольшой дождь
Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо
Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо
Полтава – +17...+19, небольшой дождь
Днепр – +17...+19, небольшой дождь
Запорожье – +22...+24, небольшой дождь
Донецк – +19...+21, небольшой дождь
Луганск – +19...+21, небольшой дождь
Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо
Киев – +16..+18, облачно, сухо
Погода 17 сентября
В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 16-18°.
"Мощный циклон на севере завтра махать хвостами атмосферных фронтов, вызывая там же, на севере, дожди и сильный ветер", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Народный прогноз погоды:
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.
Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.
После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.
Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.
Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.