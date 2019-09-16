Чубаров: Найдено тело 20-летнего крымского татарина, пропавшего в прошлом году

Новости Украины:В Крыму обнаружили останки 20-летнего крымского татарина, пропавшего больше года назад.

В оккупированном Крыму нашли останки 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюповa, пропавшего в августе 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня в оккупированном Крыму, в лесу возле с. Заланкой (ныне - Холмовка) Бахчисарайского района найдено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюповa, пропавшего 6 августа 2018 года. В течение года не было никаких известий о нем", - говорится в сообщении.

Также Чубаров сообщил, что похороны Эюповa состоятся завтра.

Как известно, 6 августа 2018 года в селе Красный Мак Бахчисарайского района исчез Эюпов Эйнар Шекетович, 1998 года рождения. Он ушел из дома на работу и не вернулся.