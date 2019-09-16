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Супрун рассказала о фабрикации ГБР уголовных дел: что случилось

Супрун рассказала о фабрикации ГБР уголовных дел: что случилось
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По мнению Супрун, ГБР фабрикует уголовные дела в интересах Амосовой.

Экс-глава Минздрава заявляет, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против министерства за невыполнение решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Медуниверситета им. Богомольца.

Об этом Супрун написала в Facebook.

“Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот Государственное бюро расследований не замешкалось”, - написала Супрун.

Она объяснила: “ГБР открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Медуниверситета им. Богомольца”.

В то же время, по мнению Супрун, “восстановления в должности через суд - это последовательная стратегия борьбы бывшего ректора за свое насиженное место”.

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Экс-глава Минздрава добавила, что “ГБР фабрикует уголовные дела в интересах бывшего коррумпированного руководства НМУ им. Богомольца”.

Супрун также напомнила, что эпопея с увольнениями и восстановлениями Амосовой длится уже полтора года. Она утверждает, что за это время Амосова “разными способами саботировала работу университета”.

Супрун считает, что против нее готовят уголовное преследование

“Неоднократно через суды она восстанавливалась в должности, а также пыталась штурмом прорваться в здание университета вместе со своими “сторонниками”. Тех, кто не поддерживал Амосову, незаконно увольняли. От таких попыток вернуть насиженные годами феодальные владения больше всего страдали студенты и сотрудники медуниверситета”, - заявила экс-глава Минздрава.

Супрун считает, что ее команда за полтора года в судах добилась справедливости, и доказательством этого является то, что “недавно в медицинском университете состоялось голосование за ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин - его и новую команду поддержали 89% академического сообщества”.

Также Супрун выразила надежду, что контракт с Кучиним подпишут как можно быстрее. “Это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец беспределу коррупционеров и медицинских феодалов”, - добавила она.

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ГБР, Екатерина Амосова, Ульяна Супрун.
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