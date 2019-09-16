Супрун рассказала о фабрикации ГБР уголовных дел: что случилось

Новости Украины:По мнению Супрун, ГБР фабрикует уголовные дела в интересах Амосовой.

Экс-глава Минздрава заявляет, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против министерства за невыполнение решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Медуниверситета им. Богомольца.

Об этом Супрун написала в Facebook.

“Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот Государственное бюро расследований не замешкалось”, - написала Супрун.

Она объяснила: “ГБР открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Медуниверситета им. Богомольца”.

В то же время, по мнению Супрун, “восстановления в должности через суд - это последовательная стратегия борьбы бывшего ректора за свое насиженное место”.

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Экс-глава Минздрава добавила, что “ГБР фабрикует уголовные дела в интересах бывшего коррумпированного руководства НМУ им. Богомольца”.

Супрун также напомнила, что эпопея с увольнениями и восстановлениями Амосовой длится уже полтора года. Она утверждает, что за это время Амосова “разными способами саботировала работу университета”.

“Неоднократно через суды она восстанавливалась в должности, а также пыталась штурмом прорваться в здание университета вместе со своими “сторонниками”. Тех, кто не поддерживал Амосову, незаконно увольняли. От таких попыток вернуть насиженные годами феодальные владения больше всего страдали студенты и сотрудники медуниверситета”, - заявила экс-глава Минздрава.

Супрун считает, что ее команда за полтора года в судах добилась справедливости, и доказательством этого является то, что “недавно в медицинском университете состоялось голосование за ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин - его и новую команду поддержали 89% академического сообщества”.

Также Супрун выразила надежду, что контракт с Кучиним подпишут как можно быстрее. “Это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец беспределу коррупционеров и медицинских феодалов”, - добавила она.