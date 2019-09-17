Пристайко пояснил сложности обмена "всех на всех"

Обмен пленных по формуле "всех на всех" осуществить очень сложно, потому что боевики пытаются внести в обменные списки уголовников, а у Киева нет возможности выяснить судьбу пропавших без вести. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"По поводу обмена я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все". Когда в этих списках появляются криминальные "авторитеты", являющиеся друзьями тех, кто находится с другой стороны (линии столкновения – ред.), и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.
Кроме того, отметил он, очень проблемным является вопрос пропавших без вести.
"К сожалению, за пять лет боевики ни разу не пустили Красный Крест проверить данные о пропавших без вести и тех, кто в тюрьмах", - констатировал министр.
Отвечая на вопрос о том, почему не состоялся обмен по тем списками, которые были переданы российской стороне в июле, Пристайко заметил, что это "очень сложные договоренности, и всегда эта цифра меняется".