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Пристайко пояснил сложности обмена "всех на всех"

Пристайко пояснил сложности обмена "всех на всех"
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Формула "всех на всех" на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все".

Обмен пленных по формуле "всех на всех" осуществить очень сложно, потому что боевики пытаются внести в обменные списки уголовников, а у Киева нет возможности выяснить судьбу пропавших без вести. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"По поводу обмена я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все". Когда в этих списках появляются криминальные "авторитеты", являющиеся друзьями тех, кто находится с другой стороны (линии столкновения – ред.), и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту, - тогда эти списки не согласовываются", - сказал Пристайко.

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Кроме того, отметил он, очень проблемным является вопрос пропавших без вести.

"К сожалению, за пять лет боевики ни разу не пустили Красный Крест проверить данные о пропавших без вести и тех, кто в тюрьмах", - констатировал министр.

Отвечая на вопрос о том, почему не состоялся обмен по тем списками, которые были переданы российской стороне в июле, Пристайко заметил, что это "очень сложные договоренности, и всегда эта цифра меняется".

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Все по теме:

Вадим Пристайко, Обмен пленных, Всех на всех, Обмен "всех на всех", Формула "всех на всех".
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