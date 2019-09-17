Супрун: отказ от трансляций заседаний Кабмина является ошибкой

Новости Украины:Ульяна Супрун выразила надежду, что у новой команды Минздрава будет доступ к Премьер-министру.

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала перевод заседаний правительства в закрытый формат. Об этом Супрун сказала в интервью «Украинской правде».

«Сейчас перестали транслировать заседания Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили ли нас, - вплоть до пресс-конференции и когда опубликовали документы. Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как», - сообщила Супрун.

Она отметила, что в случае, когда на закрытых совещаниях не получалось прийти к согласию относительно какого-то вопроса, дискуссия переносилась в публичную плоскость, и таким образом удавалось предотвратить неправильные решения.

Также бывшая руководительница Минздрава прокомментировала то обстоятельство, что на заседаниях правительства Гройсмана часто можно было увидеть, как министры обмениваются сообщениями в мобильных телефонах.

«Многие этого не знают. Когда мы сидим на Кабмине и кто-то докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят. Иногда, если были какие-то проблемы, мы Гройсману писали, чтобы его не перебивать. У нас был свой чат в WhatsApp»,- пояснила Супрун.

Она добавила, что для прошлого состава правительства здравоохранение являлось приоритетом, и выразила надежду, что у новой команды Минздрава будет доступ к Премьер-министру.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании правительства 2 сентября заявил, что работа Кабинета министров в новом формате предполагает проведение заседаний в закрытом режиме, а общение чиновников со СМИ относительно принятых решений будет происходить в пресс-центре Кабмина после заседаний.