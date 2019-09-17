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Балух: У меня начинает появляться осознание моей медийности

Балух: У меня начинает появляться осознание моей медийности
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Балух рассказал об растерянности в связи с осознанием своей медийности.

Находясь в заключении, Владимир Балух даже не подозревал, насколько он является медийной персоной.

Об этом освобожденный политзаключенный Кремля Владимир Балух рассказал на пресс-конференции в Киеве.

"На самом деле я очень растерян именно по тому поводу, что у меня начинает появляться осознание моей медийности. После нескольких дней общения с прессой, с людьми... Находясь там (в заключении в РФ - ред.), я даже малейшего представления не имел, что здесь так, как есть", - сказал Балух.

На вопрос, насколько этот фактор влиял на его жизнь в колонии, он ответил: "То, что от медийности определенным образом получаешь противодействие соответствующее от руководства СИЗО или колонии, - такое есть, от этого никуда не денешься".

Балух добавил: "Понимаете, дело в том, когда ты осознаешь, что самое важное - остаться самим собой. Остаться человеком. И если я не могу пойти другим путем, то получу ли я ответ, или нет - это уже не имеет никакого значения. Делай, как должен, и будь что будет. По такому принципу я там и находился".

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В то же время адвокат Дмитрий Динзе отметил, что медийную личность системе сломать гораздо важнее.

"На Володе как раз система отыгрывалась и пыталась эту медийность, грубо говоря, повернуть против него. Именно поэтому его и засунули в колонию в Торжке, с такими ужасными условиями", - сказал Динзе.

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Политзаключенные, Владимир Балух.
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