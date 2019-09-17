Не забудьте зонтик: "осенний" прогноз погоды 17 сентября

Новости Украины:В Украину пришло осеннее похолодание и дожди.

По сравнению с предыдущими днями, погода 17 сентября слегка ухудшится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных и центральных областях стоит ожидать дождей, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на Востоке страны", - говорится в сообщении.

Карта облачности 17 сентября

Ветер - северно-западный, умеренный, но местами сильный.

Карта ветров 17 сентября

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:

Ужгород – +17...+19, дождь

Львов – +15...+17, дождь

Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

Тернополь – +15...+17, дождь

Черновцы – +16...+18, дождь

Хмельницкий – +15...+17, дождь

Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо

Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо

Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо

Винница – +16...+18, небольшой дождь

Одесса – +22...+24, небольшой дождь

Николаев – +22...+24, небольшой дождь

Херсон – +22...+24, небольшой дождь

Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь

Черкассы – +17...+19, небольшой дождь

Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо

Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо

Полтава – +17...+19, небольшой дождь

Днепр – +17...+19, небольшой дождь

Запорожье – +22...+24, небольшой дождь

Донецк – +19...+21, небольшой дождь

Луганск – +19...+21, небольшой дождь

Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо

Киев – +16..+18, облачно, сухо

Прогноз погоды 17 сентября

Согласно народному прогнозу погоды дождь, который начался на рассвете, закончится к полудню. Также в народе считают, что если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.