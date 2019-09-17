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Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Не забудьте зонтик: "осенний" прогноз погоды 17 сентября

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Не забудьте зонтик: "осенний" прогноз погоды 17 сентября
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украину пришло осеннее похолодание и дожди.

По сравнению с предыдущими днями, погода 17 сентября слегка ухудшится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных и центральных областях стоит ожидать дождей, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на Востоке страны", - говорится в сообщении.

Карта облачности 17 сентября

Ветер - северно-западный, умеренный, но местами сильный.

 

Карта ветров 17 сентября

Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +17...+19, дождь

  • Львов – +15...+17, дождь

  • Ивано-Франковск – +16...+18, дождь

  • Тернополь – +15...+17, дождь

  • Черновцы – +16...+18, дождь

  • Хмельницкий – +15...+17, дождь

  • Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Винница – +16...+18, небольшой дождь

  • Одесса – +22...+24, небольшой дождь

  • Николаев – +22...+24, небольшой дождь

  • Херсон – +22...+24, небольшой дождь

  • Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь

  • Черкассы – +17...+19, небольшой дождь

  • Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +17...+19, небольшой дождь

  • Днепр – +17...+19, небольшой дождь

  • Запорожье – +22...+24, небольшой дождь

  • Донецк – +19...+21, небольшой дождь

  • Луганск – +19...+21, небольшой дождь

  • Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Киев – +16..+18, облачно, сухо

Прогноз погоды 17 сентября

Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

Согласно народному прогнозу погоды дождь, который начался на рассвете, закончится к полудню. Также в народе считают, что если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

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Все по теме:

Киев, Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды, 17 сентября.
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