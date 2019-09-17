Не забудьте зонтик: "осенний" прогноз погоды 17 сентября

По сравнению с предыдущими днями, погода 17 сентября слегка ухудшится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В западных и центральных областях стоит ожидать дождей, рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на Востоке страны", - говорится в сообщении.
Карта облачности 17 сентября
Ветер - северно-западный, умеренный, но местами сильный.
Карта ветров 17 сентября
Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, по Украине:
Ужгород – +17...+19, дождь
Львов – +15...+17, дождь
Ивано-Франковск – +16...+18, дождь
Тернополь – +15...+17, дождь
Черновцы – +16...+18, дождь
Хмельницкий – +15...+17, дождь
Луцк – +15...+17, переменная облачность, сухо
Ровно – +15...+17, переменная облачность, сухо
Житомир – +15...+17, переменная облачность, сухо
Винница – +16...+18, небольшой дождь
Одесса – +22...+24, небольшой дождь
Николаев – +22...+24, небольшой дождь
Херсон – +22...+24, небольшой дождь
Симферополь – +23...+25, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +17...+19, небольшой дождь
Черкассы – +17...+19, небольшой дождь
Чернигов – +16...+18, переменная облачность, сухо
Сумы – +16...+18, переменная облачность, сухо
Полтава – +17...+19, небольшой дождь
Днепр – +17...+19, небольшой дождь
Запорожье – +22...+24, небольшой дождь
Донецк – +19...+21, небольшой дождь
Луганск – +19...+21, небольшой дождь
Харьков – +18...+20, переменная облачность, сухо
Киев – +16..+18, облачно, сухо
Прогноз погоды 17 сентября
Согласно народному прогнозу погоды дождь, который начался на рассвете, закончится к полудню. Также в народе считают, что если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.