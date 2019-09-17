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Прокуратура не смогла удержать Вилкула и Колесникова

Прокуратура не смогла удержать Вилкула и Колесникова
13:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Днепропетровский суд отдал на поруки бывших депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, прокуратура инкриминировала им злоупотребление властью.

Отпустили на поруки - такую меру пресечения в Днепре выбрали двум экс-нардепам из "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову, говорится в ТСН. Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест.

Но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

Им обоим объявили подозрение еще 5 сентября. Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам. Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более 16 миллионов гривень.

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Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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Верховная Рада, Прокуратура, Суд, Днепр, Депутат, Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, ОПЗЖ.
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