Кирилл Тимошенко: Освобожденные моряки получат квартиры

Новости Украины:Всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель.

Всем освобожденным удерживавшимся в Российской Федерации 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.