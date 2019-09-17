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Труба хотел бы узнать, откуда Портнов получает секретную информацию

Труба хотел бы узнать, откуда Портнов получает секретную информацию
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Труба не знает, откуда Портнов получает секретную информацию следствия.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не знает, откуда экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов получает секретную информацию следствия.

Об этом он заявил на встрече с членами парламентского комитета по правоохранительной деятельности, отвечая на вопросы депутатов, откуда Портнов знает информацию, составляющую тайну следствия, по уголовным процессам, которые расследует ГБР.

"Я не знаком с Андреем Портновым, я не могу дать ответ, откуда у него появляется эта информация. Я тоже хочу услышать на это ответ. И я понимаю, что не только из ГБР такая информация, но и из других правоохранительных или государственных органов. Видимо, есть возможность получать такую информацию", - сказал Труба.

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Портнов регулярно в соцсетях анонсирует допросы экс-президента Петра Порошенко, а также результаты судебных постановлений по уголовным производствам, касающимся бывшего президента, несмотря на то, что эта информация является тайной досудебного следствия и без разрешения следователя не может быть разглашена никем.

Напомним, сегодня Портнов заявил, что суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

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ГБР, Андрей Портнов, Роман Труба.
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