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ГБР снова зовет Порошенко на допрос

ГБР снова зовет Порошенко на допрос
19:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АПУ

Новости Украины:Порошенко в качестве свидетеля допросят по делу о событиях в районе Керченского пролива при захвате украинских моряков.

Экс-президента Петра Порошенко в качестве свидетеля допросят по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива при захвате в плен украинских моряков.

Об этом журналистам заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, по этому делу уже допросили пятерых освобожденных из российского плена моряков, и их допросы продолжатся.

"Если я не ошибаюсь, были допрошены пятеро моряков", - сказал Труба.

Труба уточнил, что следователей ГБР интересуют обстоятельства выхода кораблей из Одессы, их путь к Керченскому проливу.

Труба хотел бы узнать, откуда Портнов получает секретную информацию

Отвечая на вопрос, в рамках какого дела моряки были допрошены, Труба отметил, что по делу, которое открыли по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, и это фактовое дело.

"Мы исследуем законность этого прохождения. В этом деле очень много документов под грифом "государственная тайна", поэтому только после разрешений на доступ к гостайне, мы получаем соответствующую информацию", - сказал Труба.

Портнов сообщил об аресте имущества завода "Кузня на Рыбальском"

Также директор ГБР добавил, что по делу допросят Порошенко в статусе свидетеля, однако когда состоится допрос, он пока не знает.

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Все по теме:

Керченский пролив, Петр Порошенко, ГБР, Захват моряков, Роман Труба.
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