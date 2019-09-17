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Львов приглашает на IX Международную ярмарку ретротехники

Львов приглашает на IX Международную ярмарку ретротехники
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во Львове на этих выходных на ярмарке выберут самую элегантную ретротехнику.

Во Львове в течение 21-22 сентября будет проходить IX Ярмарка ретротехники и запчастей, которая соберет поклонников старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"В этом году ярмарка проходит уже в девятый раз и каждый раз количество участников значительно увеличивается, а само событие приобретает особое значение, поскольку ретрокультура является прямым свидетельством нашей европейского наследия", - отметил президент клуба "Ретровики Львова" Андрей Гладун.

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Участников мероприятия будут награждать кубками. Предусмотрено 5 призовых номинаций: самый старый и самый элегантный ретроавтомобиль, мотоцикл, велосипед, самый молодой участник события и участник, который приедет на велосипеде на ярмарку с самой удаленной локации.

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Львов, Ярмарка, Авто, Ретротехника, Ретровики Львова.
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