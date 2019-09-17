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Майнинг биткоина: принцип работы

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Майнинг биткоина: принцип работы
17:12 Вт, 17 Сентябрь 2019 Телеграф

Новости Украины:Что нужно для начала майнинга: насколько это прибыльно и рентабельно.

Майнинг — процесс обработки криптографического кода, направленный на подтверждение транзакций внутри сети и поиск новых блоков. Финансовая выгода состоит в вознаграждении, которое получает майнер. Разберемся, насколько это прибыльно и рентабельно, а также что нужно для начала майнинга.

Для общего понимания

Уже давно не секрет, что вывести биткоин за наличные можно с помощью обменных сервисов. Это наиболее простой, быстрый и удобный вариант. Но сегодня поговорим об одном из способов получения монеты — майнинге.

Биткоин работает на алгоритме шифрования SHA–256. Это математический набор формул, которые проверяют на подлинность цепочку транзакций и проводят валидацию новых блоков. Для майнера эта информация не принципиальна, поскольку процесс обработки данных сети его не интересует.

Что действительно важно, так это показатели мощности, сложности сети и текущий хэшрейт. Мощность — это совокупность всех вычислительных устройств, задействованных в сети.

Сложность — порог, определяющий необходимый хэшрейт и время для добычи одного блока. Хэшрейт — скорость обработки данных внутри сети. Чем выше сложность и мощность, тем сложнее майнеру получить награду. И наоборот: с падением этих показателей доходность майнинга растет.

Изначально биткоин добывали на процессорах, видеокартах и самодельных чипах. Но это очень быстро стало невыгодным, поскольку сложность сети растет по экспоненте, а значит для поддержания работоспособности системы необходимы огромные вычислительные мощности.

Это привело к тому, что корпорации типа Innosilicon и Bitmain начали серийный выпуск специализированного оборудования — «асиков». В 2017 году один такой компьютер мощностью 14,5*10^12 h/s приносил владельцу около 300–400 долларов в месяц. В 2019 показатель упал до 2–3 долларов.

Ретроспективный вариант

Майнинг, хотя и не столь выгоден, как раньше, до сих пор остается хорошей и относительно свободной нишей для заработка. Желающим начать майнить можно воспользоваться следующей стратегией:

  • просмотреть специализированные группы в социальных сетях, сайты, Telegram-каналы;

  • найти продавцов б/у оборудования, лично посмотреть технику и провести тесты;

  • купить «асики» прошлых годов выпуска;

  • установить дома счетчик с ночным тарифом;

  • запустить ферму.

Благодаря относительно низкой закупочной стоимости асиков и дешевого тарифа на электроэнергию майнер получит доход в 600–800 у. е. при вложениях в 6000 у. е. Однако не стоит устанавливать ферму на предприятиях, поскольку юридические лица платят за свет почти в два раза дороже, чем население. Уже через год-полтора оборудование обесценится, а доходности не хватит даже на оплату электроэнергии.

Важно понимать, что майнинг в Украине легален. Его рентабельность достигается с помощью постоянного обновления фермы и покупки более мощных «асиков». Если работать оперативно, есть вариант даже продать оборудование дороже, чем вы его купите.

Прогрессивный вариант

В 2019 производители майнингового оборудования представили модели с мощностью в 50*10^12 h/s и номинальным потребление напряжения до 2,5 кВт/ч. Доходность такого «асика» около 20 долларов в сутки при цене в 4 тыс. долларов. Средняя окупаемость — 8–10 месяцев.

За это время компании-разработчики представят более совершенную модель. Майнеру останется распродать имеющееся оборудование и заказать новое. В таком формате доходность и масштаб фермы будут расти. Для начала рекомендуется купить минимум 2 блока.

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Деньги, Биткоин, Майнинг, Майнинг биткоина.
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