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Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова

Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
01:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение суда отпустить подозреваемых Вилкула и Колесникова на поруки.

Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение Жовтневого районного суда г. Днепр, согласно которому народные депутаты Верховной Рады VIII созыва фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников были отпущены на поруки.

"Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение…, которым для бывшего главы Днепропетровской ОГА и бывшего главы Агентства госимущества (двум экс-нардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства… Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщалось, обоим экс-нардепам объявили подозрение 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что Колесникову и Вилкулу были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Обоих фигурантов прокуратура просила арестовать, но Жовтневий райсуд Днепра 17 сентября 2019г решил отпустить их на поруки.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

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Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

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Днепропетровская область, Александр Вилкул, Дмитрий Колесников.
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