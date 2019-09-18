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Среда, 18.09.2019
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
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Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА

Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
02:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Более 100 человек были уволены за коррупцию, документы отправлены в правоохранительные органы.

Мэр Киева Виталий Кличко уверил, что будет способствовать проведению аудита в Киевской городской государственной администрации. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Мы отправили письмо о проведении аудита. Сейчас распространяются слухи о коррупции. Мы работаем абсолютно открыто. Более 100 человек были уволены за коррупцию, документы отправлены в правоохранительные органы. Служба внутреннего аудита всегда работает. Чтобы не было разных слухов, мы отправили письмо относительно проверок. Пожалуйста - мы абсолютно открыты и готовы предоставить все материалы для этой проверки", - сказал Кличко.

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Все по теме:

Виталий Кличко, КГГА, Коррупция, Мэр Киева, Проведение аудита.
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