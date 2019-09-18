Маркарова: Поджог дома Гонтаревой был актом мести или запугивания

Новости Украины:Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала поджог имущества экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой был устроен с целью запугивания или мести.

Об этом она написала в Facebook.

"Поджог дома Валерии Гонтаревой - уголовное преступление с целью то ли запугивания, то ли мести. Хорошо, что и Президент, и министр МВД, и руководитель СБУ сделали заявления о недопустимости такого рода преследований и поручили / требуют / проведут расследование. Мы все ждем результатов этого расследования и привлечения к ответственности виновных", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось ранее, бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

В Офисе Президента опубликовали заявление, что глава государства ожидает скорейшего раскрытия дела о пожаре в доме Гонтаревой.

Ранее, 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.