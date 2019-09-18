Скачать
Среда, 18.09.2019
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)
Тер Штеген спас Барселону от поражения против Боруссии Д (Фото, Видео)
Путешествия по знаковым местам (Фото)
Путешествия по знаковым местам (Фото)

Маркарова: Поджог дома Гонтаревой был актом мести или запугивания

Маркарова: Поджог дома Гонтаревой был актом мести или запугивания
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала поджог имущества экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой был устроен с целью запугивания или мести.

Об этом она написала в Facebook.

"Поджог дома Валерии Гонтаревой - уголовное преступление с целью то ли запугивания, то ли мести. Хорошо, что и Президент, и министр МВД, и руководитель СБУ сделали заявления о недопустимости такого рода преследований и поручили / требуют / проведут расследование. Мы все ждем результатов этого расследования и привлечения к ответственности виновных", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось ранее, бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

В Офисе Президента опубликовали заявление, что глава государства ожидает скорейшего раскрытия дела о пожаре в доме Гонтаревой.

Ранее, 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова

Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поджог, Валерия Гонтарева, Оксана Маркарова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
05 Аваков объяснил, почему блокировал вопрос легализации медицинского каннабиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
&quot;Тайны Киевской Софии&quot;: в столице представили детскую книгу-путеводитель
"Тайны Киевской Софии": в столице представили детскую книгу-путеводитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь