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Рябошапка: реформа органов прокуратуры займет до двух лет

Рябошапка: реформа органов прокуратуры займет до двух лет
03:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По словам генпрокурора Руслана Рябошапка, в рамках реформы сократиться также и количество прокуроров.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прогнозирует, что ключевой аспект реформы органов прокуратуры - переаттестация прокуроров – займет до двух лет, а итогом обновления также станет сокращение количества прокуроров.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", - сказал он журналистам во вторник в Киеив.

По словам генпрокурора, в рамках реформы сократиться также и количество прокуроров.

"Пока цифра остается такой, как есть. Но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров", - сказал он.

Как рассказал Рябошапка, планируется разработать систему оценки качества работы прокуроров, нагрузки на прокуроров, проанализировать, как они выполняют свои полномочия. "Потом дадим мотивированные оценки, сколько всего прокуроров надо стране", - добавил он.

Генпрокурор подчеркнул, что ключевой аспект реформы – переаттестация прокуроров, возможность для обновления и очищения кадрового состава.

При этом он пояснил, что органы прокурорского самоуправления продолжат работать. "Совет прокуроров продолжит работать, он получит новую функцию, которая будет связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров", - отметил Рябошапка.

По его словам, переформатируется орган, который будет осуществлять дисциплинарные производства относительно прокуроров.

"Раньше это была Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Теперь это будут кадровые комиссии, их будет создано несколько", - сказал Рябошапка.

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По его словам, такие комиссии будут созданы на уровне центрального аппарата и на уровне региональных областных прокуратур. Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№1032), который предусматривает реформу прокуратуры.

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Генеральный прокурор Украины, Руслан Рябошапка, Реформа органов прокуратуры.
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