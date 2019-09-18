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В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
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В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий

В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Согласно статическим данным, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий.

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрировано почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий. Об этом говорится в материалах проекта “Без Брони”, обнародованных в рамках пресс-конференции на тему “Состояние ветеранского движения в Украине”.

“Согласно статическим данным, полученным от Министерства по делам ветеранов, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения”, - отмечается в материалах исследования.

Интересно, что больше всего женщин - участниц боевых действий зарегистрировано в таких областях: Донецкая (более 3 тыс.), Луганская (1,6 тыс.), Днепропетровская (почти 1 тыс.).

Самый существенный процент женщин-УБД учтен в Нацполиции (18%), СБУ (7%) и ГСЧС (6%). Впрочем, в абсолютном измерении больше всего их в Минобороны – 9910 (3,9%).

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По состоянию на 1 июля 2019 года статус лица с инвалидностью вследствие войны имеют почти 11 тыс. ветеранов. Участники проекта подчеркнули, что в последнее время это количество существенно увеличилось, ведь год назад их было около 3 тыс. По регионам лиц с инвалидностью вследствие войны больше всего в Черниговской (1,7 тыс.), Житомирской (около 1 тыс.), Киевской (почти 1 тыс. человек) областях.

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Украина, Учет, Участники боевых действий, Министерство по делам ветеранов.
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