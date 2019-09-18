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Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день

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Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В этот день церковью предписаны определенные правила, которые традиционно соблюдали наши предки и которые не утратили ценность и в 2019 году.

Ежегодно православной церковью отмечается Рождество Девы Марии.

Рождению Девы Марии предшествовала долгая история. Ее родители, Иоаким и Анна, были бездетными до весьма почтенного возраста, у них было имущество и положение, но не было детей. И они все же вымолили у Господа дочь, вся жизнь которой оказалась связана с Богом и верой.

Праздник Рождества Богородицы: когда отмечать в 2019 году

Этот праздник не относится к переходящим, так что его дату можно запомнить один раз и больше не искать в Сети, когда же справлять такое событие. Рождество Девы Марии принято отмечать 21 сентября.

 азные церковные учения расходятся в некоторых моментах — например, католическая церковь считает зачатие Девы Марии непорочным, а православная оспаривает этот догмат. Но одно верно: день, когда родилась Мария, стал важнейшим для всех людей, которые были после спасены ее сыном, Христом.

Что можно и что нельзя делать на Рождество Богородицы

В первую очередь, в этот день нельзя оскорблять людей, желать им зла или бед — как близким, так и незнакомцам. В такое время важно помнить о прощении, о христианских добродетелях, стремиться к миру в душе. Конечно, нельзя думать плохо и о собственных родителях, о матери — все мы люди и бываем неидеальными, но нельзя такой день посвящать злобе и припоминать все самое дурное и плохое. Важно сосредоточиться на светлых идеях и мыслях.

Верующим людям можно сходить в храм либо помолиться дома. Можно поставить свечку перед иконой Богородицы. Важно помнить историю праздника. Родителям маленьких детей можно обсудить ее с чадами, подав главные идеи не в назидательной, а в понятной и близкой им форме. Тогда беседа будет похожа не на школьный урок и поможет донести семейные и духовные ценности.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

С этим праздником связано много народных примет, традиций и обычаев. К этому времени старались завершать работы в полях, а Богородице возносили хвалу за собранный урожай и богатые дары природы. Просили у Девы Марии семейного счастья и спокойствия.

Чтобы Рождество Богородицы прошло благополучно и оставило только светлые воспоминания об этом дне, вы можете начать утро с известной молитвы Пречистой Деве: «Богородице Дево, радуйся».

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