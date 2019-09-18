Тысячи детей в Украине не могут посещать детсад: причины

Новости Украины:Министр подчеркнула, что вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства.

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что особое внимание на встрече сторонами было уделено вопросам развития дошкольного образования, в частности доступ детей к учреждениям дошкольного образования.

"Дети должны приходить в школу подготовленными, а это – задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий работы для сотрудников является приоритетом для министерства", – отметила Новосад.

Кулеба подчеркнул, что вложение средств в развитие ребенка – это инвестиции в будущее, потому что именно в дошкольном возрасте формируются базовые личностные качества. "Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение ее наилучших интересов", – подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка.

Также во время встречи обсудили перспективы развития среднего образования, введение профильного среднего образования, реформирование интернатных учреждений, обеспечение учреждений образования транспортом, питание детей в школах.