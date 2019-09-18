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Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября

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Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
17:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине не на шутку разгулялась непогода.

В ближайшие сутки, 19 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В большинстве областей Украины в четверг - без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь.

Карта осадков 19 сентября

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 19 сентября

Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +14...+16, небольшой дождь

  • Львов – +13...+15, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

  • Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

  • Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +12...+14, небольшой дождь

  • Житомир – +14...+16, небольшой дождь

  • Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +13...+15, небольшой дождь

  • Сумы – +12...+14, небольшой дождь

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо

  • Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо

Погода 19 сентября

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 13-15°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "четверг в Украине еще побудет с дождями и грозными тучами".

 "Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов, завтра в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов", - заявила синоптик.

Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября

Народный прогноз погоды

Если осиновые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима будет умеренная.

Если после Михайловских морозов на деревьях нарастает иней, надо ждать больших снегов зимою.

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