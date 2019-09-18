Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября

В ближайшие сутки, 19 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
В большинстве областей Украины в четверг - без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь.
Карта осадков 19 сентября
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 19 сентября
Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:
Ужгород – +14...+16, небольшой дождь
Львов – +13...+15, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь
Тернополь – +14...+16, небольшой дождь
Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо
Луцк – +13...+15, небольшой дождь
Ровно – +12...+14, небольшой дождь
Житомир – +14...+16, небольшой дождь
Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо
Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо
Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо
Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо
Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо
Чернигов – +13...+15, небольшой дождь
Сумы – +12...+14, небольшой дождь
Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо
Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо
Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо
Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо
Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо
Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо
Погода 19 сентября
Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3 ° тепла.
В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 13-15°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "четверг в Украине еще побудет с дождями и грозными тучами".
"Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов, завтра в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов", - заявила синоптик.
Народный прогноз погоды
Если осиновые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима будет умеренная.
Если после Михайловских морозов на деревьях нарастает иней, надо ждать больших снегов зимою.