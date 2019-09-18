Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября

Новости Украины:В Украине не на шутку разгулялась непогода.

В ближайшие сутки, 19 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В большинстве областей Украины в четверг - без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь.

Карта осадков 19 сентября

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 19 сентября

Прогноз погоды на четверг, 19 сентября, по Украине:

Ужгород – +14...+16, небольшой дождь

Львов – +13...+15, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +14...+16, небольшой дождь

Тернополь – +14...+16, небольшой дождь

Черновцы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +14...+16, переменная облачность, сухо

Луцк – +13...+15, небольшой дождь

Ровно – +12...+14, небольшой дождь

Житомир – +14...+16, небольшой дождь

Винница – +14...+16, переменная облачность, сухо

Одесса – +18...+20, переменная облачность, сухо

Николаев – +18...+20, переменная облачность, сухо

Херсон – +18...+20, переменная облачность, сухо

Симферополь – +18...+20, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, сухо

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, сухо

Чернигов – +13...+15, небольшой дождь

Сумы – +12...+14, небольшой дождь

Полтава – +14...+16, переменная облачность, сухо

Днепр – +16...+18, переменная облачность, сухо

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, сухо

Донецк – +16...+18, переменная облачность, сухо

Луганск – +15...+17, переменная облачность, сухо

Харьков – +15...+17, переменная облачность, сухо

Киев – +14..+16, переменная облачность, сухо

Погода 19 сентября

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 13-15°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что "четверг в Украине еще побудет с дождями и грозными тучами".

"Температура воздуха 19-го сентября немного пощадит и повысится на пару градусов, завтра в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов", - заявила синоптик.

Народный прогноз погоды

Если осиновые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима будет умеренная.

Если после Михайловских морозов на деревьях нарастает иней, надо ждать больших снегов зимою.