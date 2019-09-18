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Украина в кролевецком рушнике: Сумщина приглашает на художественный фестиваль

Украина в кролевецком рушнике: Сумщина приглашает на художественный фестиваль
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Украины:На Сумщине стартует фестиваль кролевецких рушников.

В городе Кролевец, что на Сумщине, 19-22 сентября состоится Международный литературно-художественный фестиваль "Кролевецкие рушники".

Об этом сообщает пресс-служба Сумского облсовета.

"В период с 19 по 22 сентября уже в двадцать четвёртый раз в г. Кролевец пройдут мероприятия Международного литературно-художественного фестиваля "Кролевецкие рушники". Программа фестиваля, как всегда, насыщенная и интересная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие мероприятия состоится традиционно на территории Музея кролевецкого ткачества. Значительная часть фестивального времени будет посвящена популяризации кролевецкого рушника. Кроме того, в рамках мероприятия состоится художественно-дискуссионная платформа с участием мастеров, ученых, любителей ткацкого ремесла. Ее цель - объединить прошлое рушника и его современность, показать преемственность поколений. Презентацию своего заведения и мастер-классы по ручному переборному ткачеству будут проводить мастера-ученики ГПТУЗ "Кролевецкое высшее профессиональное училище" и их наставники.

К фестивалю специалисты Музея кролевецкого ткачества традиционно готовят несколько печатных изданий, презентация которых состоится во время мероприятия.

В субботу, 21 сентября, фестивальное действо развернется на площади Мира возле районного дома культуры. На локации "Добро пожаловать!" состоится выставка мастеров прикладного искусства и выступления фольклорных коллективов Сумщины. На сцене районного дома культуры - концертная программа "Украина в кролевецком рушнике" с участием ведущих художников Украины.

Завершится фестиваль традиционным гала-концертом "Рушниковая душа Украины".

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Также сообщается, что в течение фестивальных дней будут работать разноплановые выставки и выставки-продажи. В Музее кролевецкого ткачества будут экспонироваться выставка икон и божников. В районном доме культуры будут оформлены выставки: тканого рушника от заслуженного мастера народного творчества Украины Елены Петровой, караваев и старинных рушников от сельских громад, работ молодых художников - мастера резьбы по дереву Сергея Шкуры и художницы Анны Коноваленко.

В учреждениях образования и культуры – творческие встречи с литераторами-земляками, презентации их творческих произведений.

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Фестиваль, Сумщина, Кролевецкие рушники, Международный литературно-художественный фестиваль.
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